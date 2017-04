Domenica 16 Aprile 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 18:23

RIETI - Messa del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, ad Amatrice, nel giorno di Pasqua.Dopo la Via Crucis di venerdì, oggi è stata celebrata la messa, con numerosi fedeli. A seguire, come previsto, hanno risuonato, in una sorta di concerto, le campane recuperate dopo il terremoto e riallestite in uno spazio vicino alla chiesa di Sant'Agostino.