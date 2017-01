Precipita da un tetto-terrazza mentre lo sta ripulendo dalla neve. L'incidente è avvenuto oggi a Lanciano. Nella caduta, da oltre 10 metri di altezza, è rimasto ferito in maniera grave un uomo di 43 anni, residente in un vicolo di via Garibaldi. Immediato il soccorso del 118 che ha subito trasportato il ferito prima al pronto soccorso di Lanciano e poi, in elicottero, a Pescara, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'incidente indaga la Polizia.

Domenica 8 Gennaio 2017, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 16:56

