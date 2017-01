È ricoverato in un ospedale di Barcellona Andrea Freccero, lo studente di 19 anni del quale si erano perse le tracce dalla notte dello scorso 30 dicembre. Il giovane è stato trovato, dopo ore intense di apprensione e ricerche. A darne notizia è stato il fratello Luca, tramite la sua pagina Facebook, con un post seguito da centinaia di ragazzi, amici di Andrea, che da giorni seguivano la situazione con preoccupazione. «La polizia spagnola - ha scritto il fratello di Andrea - ci ha contattato: Andrea è stato trovato. Dalle prime informazioni - ha aggiunto - sembra sia stato ricoverato a seguito di un'aggressione la notte di Capodanno. Sta abbastanza bene, stanco e un pò in shock per l'accaduto, ma nel complesso bene».



Si è conclusa pacificamente e, al momento, con nessuna denuncia o fermo, la protesta di un gruppo di richiedenti asilo nel centro prima accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, dove ieri a seguito della morte di una ragazza di 25 anni della Costa d'Avorio era scoppiata una rivolta, con mobili e oggetti dati alle fiamme e gli operatori bloccati per ore all'interno del centro. A scatenare la rabbia dei richiedenti asilo, un presunto ritardo nei soccorsi alla giovane, che, trasportata in ospedale, sarebbe morta per cause naturali. - Continua a tremare la terra nel Centro Italia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nella notte sette scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.4, in provincia di Macerata. La scossa si è verificata a 7 chilometri da Castelsantangelo sul Nera e 8 da Montemonaco e ad una profondità di 11 chilometri.

