Venerdì 6 Gennaio 2017, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta chiusa la strada statale 17 da Sulmona a Roccaraso in entrambi i sensi di marcia e da Castel Di Sangro (L'Aquila) a Roccaraso. Per un'altra notte napoletani bloccati a Rivisondoli e nelle altre località scelte per il ponte. A rischio, per l'allerta meteo prolungata in Campania, il rientro anche lunedì.