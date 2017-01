Roma, crolla un albero al Luneur: donna in gravi condizioni

Giovedì 5 Gennaio 2017, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 18:39

Un albero crollato al Luneur, il famoso parco dei divertimenti romani proprio di fronte al McDonald's. Un grosso pino caduto in un luogo frequentatissimo da bambini. A farne le spese stavolta è stata una donna, che era con il figlio piccolo: è stata estratta da sotto l'albero dai vigili del fuoco e ricoverata al Sant'Eugenio in codice rosso con gravi traumi alle gambe e al bacino. Illeso invece il bambino. Un'ennesima tragedia sfiorata, dopo tante tragedie vere create a Roma dagli alberi crollati in strada.Questa volta è stata la tramontana che si è abbattuta sulla Capitale a far cadere l'albero, nel primo pomeriggio, in viale dell'Artigianato, all'Eur. In un primo momento si è temuto che sotto il grosso pino fossero rimaste più persone, e sul luogo sono accorse diverse ambulanze.Il parco dei divertimenti è stato ristrutturato e riaperto al pubblico lo scorso ottobre dopo tanti anni di degrado e abbandono.