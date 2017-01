Roma, entra nella basilica Santa Maria Maggiore e sfregia al volto 2 sacerdoti

Un uomo è entrato nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e con un collo di bottiglia rotto ha aggredito il sagrestano della basilica e ha ferito al volto un altro sacerdote, padre superiore dei frati dell'Immacolata. E' accaduto oggi pomeriggio. L'aggressore, secondo le prime indiscrezioni, è originario della provincia di Frosinone, Roccasecca, e ha 41 anni.



Il sagrestano ferito al volto e sfregiato dallo zigomo al mento è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Umberto I dove è stato ricoverato in codice rosso. Da quanto si apprende, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita anche se ha perso molto sangue.



L'aggressore è stato intercettato da pattuglia dei carabinieri che era in servizio nella zona della basilica. I militari lo hanno subito fermato e arrestato. Non si conoscono, al momento, i motivi che hanno spinto l'aggressore ad aggredire e ferire i due sacerdoti, anche se secondo le prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe affetto da disturbi psichici.

Sabato 7 Gennaio 2017, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA