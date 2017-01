Domenica 8 Gennaio 2017, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 10:27

Anas comunica che dalle prime ore di questa mattina il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso, in carreggiata interna, al km 35,500, in corrispondenza dell’uscita Prenestina, a causa di un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. L’impatto ha provocato un morto e 4 feriti.Il traffico è deviato sull'uscita Prenestina. Sul posto sono intervenute squadre Anas per gestire la viabilità.