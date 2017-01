Fumo e fiamme nell'asilo nido privato «Bim bum baby» in via Alenda, zona Giardinetti. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte. L'intervento dei pompieri è in corso.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 20:08

