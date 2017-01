Roma, incendio in appartamento: le fiamme si estendono alle case accanto. Paura in zona Cassia

Un incendio, divampato alle 11 di martedì mattina, ha completamente distrutto un appartamento in Via Pirzio Biroli, nei pressi di via Cassia. Le cause che lo hanno innescato non sono ancora chiare e i rilievi, durati più di tre ore, non sono serviti a stabilire nulla di preciso. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Martedì 3 Gennaio 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 16:43

L'appartamento era vuoto dal 23 dicembre, giorno in cui la famiglia di inquilini sarebbe partita per le vacanze. Anche i residenti non sono riusciti a fare chiarezza, qualcuno dice di aver sentito una forte esplosione, forse causata da una bombola di gas. Secondo altri, le infiltrazioni d'acqua a contatto con alcuni i fili elettrici scoperti, avrebbero dato il via alla prima scintilla. Per alcuni l'incendio sarebbe addirittura divampato dal balcone dell'appartamento.All'indirizzo “Via Carlo Pirzio Biroli 52” non corrisponde un solo palazzo, ma una decina di fabbricati rinominati con le lettere dell'alfabeto. Un problema non solo per chi deve consegnare la posta, ma anche per Acea e Italgas che non sanno con precisione a chi appartengono le varie utenze. Intervenuti a sedare le fiamme 4 autobotti dei Vigili del Fuoco, 3 pattuglie dei Carabinieri, due della Polizia Municipale, due mezzi di soccorso dei pompieri e due squadre di Acea e Italgas.