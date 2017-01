Incidente tra due auto su via Pontina, all'altezza del chilometro 18.500 in direzione sud. Lo riferiscono i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere quattro persone, tra cui un bambino, trasportate in ospedale. Coinvolte due auto: sulla strada si registrano forti rallentamenti.

Sabato 7 Gennaio 2017, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 20:47

