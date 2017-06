Domenica 18 Giugno 2017, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 13:07

Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente in via di Vallerano. Secondo i primi rilievi della polizia l'auto a bordo della quale viaggiava, una Daewoo Matiz, si è schiantata contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. I vigili urbani per procedere ai rilievi hanno chiuso la strada per circa mezz'ora.La prima chiamata alla polizia per segnalare l'incidente è arrivata alle 7.30.