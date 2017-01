Ha investito la moglie con l'auto per tre volte al culmine di una lite, probabilmente nata per motivi di gelosia, e ha poi tentato il suicidio. È accaduto due giorni fa ad Artena, un paese vicino Roma. L'uomo, un 47enne originario di Napoli, è stato fermato poco dopo dai carabinieri della stazione di Artena e di Valmontone. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito è stato trovato poco dopo in macchina con ferite al collo e ai polsi. L'uomo, sottoposto a fermo di indiziato per tentato omicidio, è ora piantonato in ospedale.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 13:19

