Roma, madre e figlia aggredite in centro: un uomo le palpeggia e le insegue

È accaduto ieri sera a Roma nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli. La vittima, in compagnia della figlia ancora minorenne, si è vista avvicinare da un uomo che prima ha iniziato ad accarezzare la coscia della ragazza e poi ha continuato, palpeggiando il fondoschiena della donna. Madre e figlia, particolarmente scosse ed impaurite sono fuggite via rifugiandosi nei pressi di un hotel in piazza della Repubblica inseguite dal molestatore.



Quando gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti sono arrivati sul posto le vittime hanno indicato loro l'individuo che ancora si aggirava nella zona. Fermato, l'uomo, identificato per M.A., pakistano di 38 anni, ha iniziato ad aggredire gli operanti che, con non poca fatica, lo hanno bloccato e assicurato nell'auto di servizio. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale, lo straniero è stato arrestato per violenza sessuale nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 21:08

