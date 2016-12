Tentato omicidio. Questo il reato di cui dovrà rispondere un 38enne bosniaco arrestato dagli agenti di polizia del commissariato di Ostia dopo aver accoltellato un 62enne italiano al culmine di una lite. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Micali, ad Ostia. La vittima, attualmente ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Sul luogo del delitto è stato rinvenuto e sequestrato un coltello di circa 20 centimetri.

Venerdì 30 Dicembre 2016, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 19:53

