Sono iniziate questa mattina, lunedì, le operazioni di demolizione della palazzina di via della Farnesina 5 a Ponte Milvio semi-crollata la notte tra il 23 e il 24 settembre per cause ancora da accertare. I tecnici hanno finito di puntellare la struttura e a breve sarà abbattuta.

Il 22 dicembre era partito il cantiere, nei giorni scorsi gli inquilini hanno potuto prendere in sicurezza gli ultimi oggetti personali recuperabili. Le operazioni si svolgono nella massima cautela anche per evitare cedimenti nelle palazzine attiguo, anch'esse sgomberate. L'abbattimento dell'edificio permetterà ai periti e alla procura di fare luce sulla natura del cedimento principale le cui cause vanno ricercate nel sottosuolo.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:04

