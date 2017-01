Un proiettile ha perforato il vetro e la tapparella della casa di un pensionato a Roma e si è conficcato in una parete. È accaduto in un'abitazione di via Giuseppe Lapparini nel quadrante sud di Roma. A dare l'allarme ai carabinieri il proprietario dell'appartamento che si è accorto dell'accaduto solo stamattina. Del caso si occupano i carabinieri della stazione Cecchignola che hanno sequestrato l'ogiva. Si ipotizza che l'episodio sia riconducibile ai festeggiamenti di Capodanno. Nessuno è rimasto ferito.

Domenica 1 Gennaio 2017, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 18:02

