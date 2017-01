Roma, ruba le offerte della chiesa: arrestato un 37enne romano

Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno sorpreso, nella giornata di ieri, mentre cercava di caricare in macchina tutto il banchetto delle offerte di una chiesa di Montesacro. R.E., 37 anni, italiano, alla vista dei poliziotti del commissariato Fidene - Serpentara ha abbandonato tutto in strada e, salito velocemente in macchina, una capiente monovolume, ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato.



A mettere sull'avviso gli agenti era stata una telefonata effettuata al 112 da un fedele presente in chiesa, accortosi degli strani movimenti dell'uomo. Nel corso delle successive indagini, è emerso che, in passato più volte, aveva minacciato il parroco per farsi dare dei soldi. Ottenuta risposta negativa, ha evidentemente pensato bene di «far da sé». Condotto negli uffici del commissariato, per lui sono scattate le manette. Furto aggravato il reato da cui dovrà difendersi.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 14:11

