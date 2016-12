Sabato 24 Dicembre 2016, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 15:48

Non deve essersi accorto della volante che arrivava a sirene spiegate e lo schianto è stato inevitabile. Nel primo pomeriggio di oggi in via del Tritone, proprio durante la frenesia e il traffico dei regali dell'ultimo minuto, un'auto della polizia si è scontrata con una Smart all'incrocio con via del Traforo.La volante degli agenti proveniva a sirene accese da via del Traforo, mentre la Smart, che proveniva da via del Tritone in direzione piazza Barberini e che era guidata da un'anziano con la moglie, si è ritrovata improvvisamente nella sua traiettoria. Lo schianto, abbastanza forte, ha suscitato la paura di chi in quel momento stava facendo shopping nella via. Non si registrano comunque feriti.