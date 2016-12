Sono in corso le ricerche di due 16enni Jasmine e Siria di cui non si hanno più notizie dalle 18 dello scorso 26 dicembre. La denuncia è stata fatta ai Carabinieri di Ostia che hanno attivato il piano di ricerca per le persone scomparse. Secondo quanto riferisce la famiglia su Facebook le ragazze dovevano prendere il treno da Acilia ad Ostia per tornare a casa.



«Jasmine, che è alta 1,70 circa, ha i capelli lunghi castano scuro e gli occhi scuri - si legge nell'appello su Facebook - ha un piercing sulla lingua e un tatuaggio al braccio destro con scritto "Monica", indossava abiti scuri, un pantalone tipo tuta mimetica a fantasia scuri e aveva con sé una valigetta metallica contenente prodotti di cosmesi e una busta contenente un jeans alla moda con uno strappo altezza ginocchio. I loro cellulari sono spenti».

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 13:27

