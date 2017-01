Nessuna attività di intercettazione ha riguardato gli uffici del Comune di Roma dopo l'insediamento della giunta guidata da Virginia Raggi. Lo precisano fonti di piazzale Clodio in riferimento ad una intervista rilasciata al Messaggero da Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica della sindaca, nella quale, tra l'altro, si parla della conoscenza di cimici in Campidoglio dal secondo giorno di governo della città.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 12:40

