Sabato 15 Aprile 2017, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 11:00

RIETI - Hanno aspettato che i fedeli uscissero per celebrare la via Crucis, e approfittando del fatto che per un’ora e mezza la chiesa dei Santi Rocco e Isidoro a Canneto, sarebbe rimasta deserta, hanno agito. È successo dopo le ore 21 di venerdì. I malintenzionati si sono diretti nella sacrestia e sono riusciti a scassinare la piccola cassaforte, trafugandone il contenuto. Di sicuro sono riusciti a portare via dei soldi, ma la cifra esatta non è stata ancora diffusa. Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Fara Sabina.