Domenica 8 Gennaio 2017, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Faccio umilmente unSi chiama.... è stato visto l'ultima volta sul lungomare dia fine giugno 2016".Questo l'appello che ci ha rivolto viaun amico di Salvatore,, che è preoccupato poiché non riesce più a rintracciare l'amico, residente a Napoli, in zona Vomero.Salvatore attraversava un momento di difficoltà poiché, orfano di entrambi i genitori, si trovava anche in condizione di indigenza. Chiunque lo avesse visto può rivolgersi a noi per entrare in contatto con Fabio e fornire notizie dell'amico, il cui profilo Facebook tace dal mese di giugno.