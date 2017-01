Ma forse tra i più perplessi c'è Matteo Salvini, spesso in sintonia con Grillo in particolare sull'Europa: "Che tristezza... Grillo e i 5 stelle hanno votato per uscire dal gruppo euroscettico di Nigel Farage in Europa per entrare nell'Alde, il gruppo più europeista di tutti, sostenuto alle elezioni da Romano Prodi e da Mario Monti, da sempre a favore dell'euro, dell'Europa delle banche e dell'immigrazione. Peccato, stanno passando dalle barricate alle poltrone. #Iononmollo", ha scritto su Facebook. Un chiaro invito ai delusi: per voi porte aperte.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:10

