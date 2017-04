Operaio di 25 anni viene travolto da una lastra di ghisa: morto sul colpo

Venerdì 14 Aprile 2017, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 19:47

SANTORSO -, poco prima delle 16.30, in un azienda dell'Alto Vicentino dove un operaio di 25 anni, di origini serbe e residente nello Scledense, è stato, pesante diversi quintali, che all'improvviso si è sganciata dai supporti, colpendo in pieno il giovane. La tragedia è avvenuta all'interno di un'officina meccanica. la Dall'Alba Eliseo srl, che ha sede in via IV Novembre 46, durante lavori di movimentazione di materiale con il carroponte.Dopo l'immediato allarme lanciato dai compagni di lavoro, che hanno assistito impietriti alla scena, sul posto sono accorsi una squadra dei vigili del fuoco di Schio e un'ambulanza del Suem 118 del vicino ospedale di Santorso, ma: non è escluso che il decesso possa essere stato immediato a causa delle gravi ferite riportate.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Schio e i tecnici dello Spisal che stanno compiendo accertamenti per capire la dinamica dell'incidente: l'area dove è avvenuto l'infortunio mortale è stata posta sotto sequestro, così come il macchinario che stava trasportando la lastra di ghisa.