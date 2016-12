Venerdì 23 Dicembre 2016, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 18:29

Ci sono quattro feriti, tra cui due bambini ma non in gravi condizioni, nel tamponamento di una Fiat 600 con uno scuolabus avvenuto oggi a Piano la Fara di Atessa, poco dopo l'uscita da scuola, mentre lo scuolabus era fermo per fare scendere uno degli alunni.I feriti più gravi, hanno riportato entrambi trauma cranico, sono il conducente dell'auto e la figlia 14enne, residenti a Perano (Chieti). Sullo scuolabus del Comune di Perano erano presenti 11 bambini delle scuole elementari: due bimbe sono rimaste leggermente ferite e sono state accompagnate all'ospedale di Lanciano. Gli occupanti della Fiat 600 sono stati invece trasportati in elicottero nell'ospedale di Pescara. Sull'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Atessa.