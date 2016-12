Venerdì 23 Dicembre 2016, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 18:27

CAGLI - Si è schiantato contro il muro di un’abitazione al volante della sua Opel corsa e per lui non c'è stato niente da fare. Tragedia nella serata di ieri nel centro abitato di Cagli lungo la via Flaminia. La vittima è Marco Bertozzi, 37 anni di Piobbico, tecnico informatico che era appena uscito dal negozio presso cui lavorava, Bt Point Computer in via Mameli, per tornare a casa.Immediato l'allarme al 118. Il giovane è stato caricato sull'ambulanza ma è morto prima dell'arrivo al pronto soccorso. L'urto non è risultato particolarmente violento e sencondo la prima ricostruzione non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo. Per cui è possibile che il giovane sia stato colto da un malore. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.