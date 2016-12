Giovedì 29 Dicembre 2016, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre il suo amico, che si trovava alla guida della Smart, lotta ancora tra la vita e la morte, in tanti piangono Lorenzo Bertollini, il ragazzo di appena diciotto anni morto nello schianto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in via del Monte della Capanna all'angolo con via del Quartaccio, in zona Torrevecchia, a Roma.Lorenzo, infatti, era una giovane promessa del tennis e punto fermo della squadra maschile del Forum Sport Center di via Cornelia. Sono proprio i dirigenti della struttura a ricordare il ragazzo su Facebook.Le aspirazioni di Lorenzo, con una carriera in rampa di lancio, si sono interrotte bruscamente due notti fa, quando la Smart dell'amico ha finito per impattare contro una Mini. Gli occupanti dell'altra vettura sono livemente feriti.