Code e strada chiusa a causa di un incidente sulla Roma-Fiumicino, in direzione Rama al Km 9+250. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Alle ore 14.20 circa, squadra del Comando di Roma è intervenuta nel Comune di Roma, A91 Autostrada Roma- Aeroporto Fiumicino incrocio con E80 Autostrada Azzurra, per incidente stradale tra due autovetture. Sul posto un mezzo dei vigili del fuoco.



Il personale intervenuto ha estratto dalle lamiere dell'autovettura Fiat Punto una coppia (uomo e donna) affidate alle cure mediche del personale sanitario. La donna è stata trasportata all'ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre l'uomo insieme all'occupante dell'autovettura Alfa Romeo 147, sono stati trasportati all'ospedale con il 118 in codice rosso. L'intervento terminava verso 15.10 circa, sul posto le Autorità competenti per gli accertamenti stradali. Il trattato di strada è rimasto chiuso per qualche ora.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 17:58

