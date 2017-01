Lunedì 2 Gennaio 2017, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è ferito cadendo, ha chiamato il 118 e per recuperarlo è stato necessario l'intervento di due elicotteri, uno per verificare dove si trovasse e l'altro per recuperarlo con un verricello. Salvataggio da film nei boschi di Sonnino per un cacciatore che nella tarda mattinata è caduto in un dirupo ed era praticamente bloccato.Una volta riuscito a dare l'allarme ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Dall'Ares 118 è stato fatto prima intervenire un elicottero per ricognizione, quindi quello dotato dell'attrezzatura per recuperarlo. Poco fa l'uomo - che per fortuna non è in gravi condizioni, sono stati più la paura e il freddo a causare conseguenze - è atterrato nell'elisuperficie dell'ospedale "Santa Maria Goretti".