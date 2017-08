Giovedì 17 Agosto 2017, 23:35 - Ultimo aggiornamento: 18 Agosto, 14:48

Una tragedia ha colpito tutta la comunità ternana: la 39enne, insegnante in un istituto di Narni Scalo, è morta oggi pomeriggio dopo aver partorito, con un cesareo d'urgenza, il suo primogenito presso l'ospedale Santa Maria.Il parto era avvenuto nella giornata di ieri: la donna ha accusato una grave emorragia interna che l'ha costretta al ricovero in rianimazione, dove è spirata oggi. Il parto con cesareo d'urgenza, spiegano dall'ospedale, è avvenuto a causa di un'insufficienza fetale. Il bimbo di Silvia sta bene, ma anche se non vi è una diretta correlazione accertata tra il parto d'urgenza e l'emorragia risultata fatale, è ovviamente stata disposta l'autopsia sul corpo della donna, molto nota a Terni e provincia e professionista molto apprezzata da colleghi e alunni. Sarà la Procura di Terni a indagare sulla morte di Silvia, originaria di Amelia. Lo riporta, tra gli altri media locali, il sito Umbria On