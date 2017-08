Spagna, due attentati in poche ore: cellula di 12 persone pianificava attacco con bombole di gas

Il gruppo sgominato stanotte sarebbe legato a una cellula composta da 12 persone, come rivelano fonti dell'antiterrorismo spagnolo citate dal quotidiano El Pais . Secondo le fonti, tra queste 12 persone cinque sono state uccise nello scontro a fuoco della notte scorsa a Cambrils e tre sono state arrestate. Ne mancano all'appello quattro, tra cui il conducente del furgone.



Il gruppo intendeva usare bombole di gas, che dovevano essere caricate sul furgone utilizzato nell'attacco sulla Rambla. Il conducente del furgone che ha falciato la folla sulla Rambla è tuttora in fuga.

Driss Oukabir era stato in Italia nell'estate 2014, ospite per alcuni giorni di una donna di Viterbo che aveva conosciuto in precedenza in Spagna. La donna è stata rintracciata dalla polizia che l'ha sentita già ieri: agli investigatori ha confermato che la permanenza di Driss è stata solo una vacanza. Secondo gli inquirenti, l'episodio non è in alcun modo collegato alla strage di ieri e ad altri fatti di terrorismo.

«Uccidere gli infedeli, e lasciare solo i musulmani che seguono la religione». Efe riferisce che Oukabir aveva risposto sull'app Kiwi alla domanda «che cosa faresti nel tuo primo giorno da re del mondo?».

Due delle tre persone arrestate sospettate di avere contribuito all'attentato di Barcellona sono state catturate a Ripoll, una cittadina dei Pirenei in provincia di Girona, il terzo nel comune di Alcanar, vicino a Tarragona. A Ripoll sono finiti in manette ieri Driss Oukabir, di origine marocchina; nella stessa cittadina è stato arrestato secondo i media locali un cittadino marocchino conoscente degli Oukabir. Diverse perquisizioni sono in corso a Ripoll. A Alcanar è finito in manette un uomo che era rimasto ferito nell'esplosione mercoledì notte di una casa, dove secondo gli inquirenti la cellula terroristica forse stava preparando ordigni artigianali.

In Plaza de Catalunya alle 12 si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime, a cui hanno partecipato migliaia di cittadini. A rendere omaggio il re Felipe VI, il premier Mariano Rajoy, il presidente catalano Carles Puigdemont e il sindaco Ada Colau.

Dopo il minuto di silenzio la folla si è sciolta in un lungo applauso, fra grida di «No Tengo Miedo», «Non ho paura». All'omaggio hanno partecipato oltre al sindaco di Barcellona Ada Colau e i leader di tutti i principali partiti spagnoli.

al pubblico dopo essere stata completamente ripulita durante la notte. La passeggiata che dal centro conduce al porto della città è però ancora chiusa al traffico delle auto. Centinaia di turisti stanno lasciando gli alberghi o gli appartamenti affittati nel centro della città.



Intanto anche a Madrid sono state rafforzate le misure di sicurezza e il dispositivo antiterrorismo. Nell'emblematica Puerta del Sol, cuore della capitale spagnola, come Barcellona invasa dai turisti in questo periodo, sono state collocate fioriere in cemento armato attorno alle zone pedonali per impedire altri possibili attacchi con auto o camion. Misure analoghe sono state decise in altre zone pedonali particolarmente affollate nel centro della città.

Forse è proprio lui l'uomo che nella notte ha forzato un posto di blocco, ferendo un poliziotto e fuggendo poi a piedi. Nell'auto è stato trovato il cadavere del proprietario ucciso a coltellate. Tre suoi presunti complici sono stati arrestati.Mousa due anni fa ha lasciato un messaggio sui social:Intanto si è avuta notizia della morte di due italiani . Uno di loro è il 35enne Bruno Gulotta, di Legnano, l'altro è Luca Russo, di Bassano del Grappa. Gulotta è stato travolto dal van sulla Rambla mentre era con la moglie e i due figli piccoli, che sono però riusciti a salvarsi.«Confermiamo le due vittime italiane. Siamo in contatto con i loro familiari e li stiamo assistendo. Ci sono tre feriti, due dei quali sono stati dimessi. La terza, Marta, è la fidanzata di Luca Russo, ancora ricoverata per alcune fratture, ma è non in condizioni gravissime». Lo afferma il capo dell'Unità di Crisi della Farnesina Stefano Verrecchia al Tg1.Stamattina