Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 13:25

La Polizia scientifica conferma che la pistola usata da Amri Anis nel conflitto a fuoco del 23 dicembre scorso a Sesto Sesto Giovanni è stata la stessa utilizzata dal terrorista nella strage di Berlino del 19 dicembre. La comparazione effettuata tra il bossolo esploso dall’arma utilizzata dal terrorista a Sesto e quello repertato dalla Polizia tedesca ha portato inequivocabilmente ad accertare che sono stati espulsi dalla stessa pistola; il proiettile estratto dalla spalla dell’Agente italiano ferito non è, invece, utile per il confronto perché troppo danneggiato.Il lavoro degli esperti di balistica del servizio Polizia Scientifica prosegue, dando seguito alla delega della Dda di Milano e in stretta sinergia con gli investigatori della Digos del capoluogo lombardo, per appurare se l’arma sia stata utilizzata in altri episodi criminali, in Italia o altrove. Dell’esito degli accertamenti sono stati informati gli organi investigativi tedeschi con cui vi è piena collaborazione.