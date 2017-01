Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:52

E' uscito di casa, con foto della compagna nelle tasche. Si è recato in un hotel, luogo che conosceva bene per averci lavorato in passato, è salito fino al terrazzo e si è gettato nel vuoto. Un 54enne si è tolto la vita ieri pomeriggio probabilmente per problemi d'amore. A trovare il corpo senza vita il personale dell'albergo che ha subito avvisato il 118 e la polizia. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto per il 54enne era ormai già troppo tardi. Tutti i soccorsi sono stati inutili e non si è potuto fare altro che constatare il decesso.I riscontri degli agenti della Questura di Teramo sono iniziati immediatamente. Inizialmente sono state passate al vaglio tutte le ipotesi, ma non sono state trovate traccia di altre persone che potevano trovarsi insieme all'uomo in quel momento. La polizia scientifica ha comunque compiuto tutti gli accertamenti del caso, coordinata dal sostituto procuratore di turno Bruno Auriemma. Il pm ha poi disposto la rimozione del cadavere, portato all'obitorio del Mazzini di Teramo, e riconsegnato successivamente la salma ai familiari per i funerali. Secondo le indagini, per l'appunto, ci sarebbero problemi di cuore alla base del gesto compiuto ieri pomeriggio dal 54enne. Nelle sue tasche sono state trovate foto della compagna. L'uomo abitava vicino al centro cittadino.