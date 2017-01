Teo Mammucari, banda dei vip in azione: svaligiata la villa

Martedì 3 Gennaio 2017, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:20

Ladri in azione nella villa di Teo Mammucari a Tor de' Cenci. L'abitazione che si trova in un comprensorio privato è stata messa a soqquadro. Rubati preziosi del valore di diverse decine di migliaia di euro, ma la stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere. Il conduttore televisivo, infatti, si trova in vacanza a Miami ed è stato avvisato telefonicamente dell'accaduto.L'ALLARMEUna banda di professionisti ha smurato la cassaforte nella quale erano custoditi orologi di valore, gioielli e un fucile da caccia regolarmente detenuto. E' accaduto il giorno di Capodanno, in tarda serata. Tre o forse quattro le persone che sono entrate nell'abitazione nella notte tra domenica e ieri. Hanno scavalcato il muro di cinta della villa immersa nel verde all'interno di un comprensorio residenziale privato e sono riusciti a disattivare il sistema di allarme. Poi sono entrati forzando una finestra. Una volta all'interno hanno fatto razzia di suppellettili, ma il loro vero obiettivo era la cassaforte. La casa è stata messa completamente a soqquadro per trovarla. Una volta individuata, la banda ha lavorato per smurarla e portarla via, cercando di fare il meno rumore possibile. Un lavoro silenzioso e di precisione, che lascia supporre gli investigatori che possa trattarsi di una banda di veri professionisti specializzati in furti nelle ville Vip. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che insospettito dai rumori provenienti dall'abitazione di Teo Mammucari, ha subito chiamato il 112. Ma ormai i ladri avevano già messo a segno il colpo. Sul posto sono intervenuti, in un primo momento, gli agenti del commissariato Esposizione. La pattuglia era impegnata in un servizio di sorveglianza. Nel frattempo però la banda era riuscita a far perdere le proprie tracce e a scappare con la cassaforte che aveva smurato. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Spinaceto, che è quello competente per la zona.I RILIEVIGli agenti hanno effettuato tutti i rilievi necessari ed è caccia aperta alla banda di ladri. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno della villa e nel complesso residenziale in cui si trova. E' proprio grazie a quelle immagini che ora i poliziotti potrebbero risalire agli autori del furto. In queste ore gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili e le testimonianze dei residenti. Nessuno però sembra essersi accorto di nulla, tranne il vicino che ha subito contattato il 112 per chiedere l'intervento di una pattuglia, insospettito dai rumori che provenivano dalla villa di Mammucari probabilmente nel momento in cui i ladri stavano caricando la cassaforte sul mezzo utilizzato per scappare. Le indagini proseguono serrate e le banda potrebbe avere le ore contate. Un'altra vittima Vip nel mirino di bande che fanno razzie durante le feste. Lo scorso anno sempre a Capodanno due giovani serbi avevano tentato di mettere a segno un altro colpo nella villa del regista Giuseppe Tornatore all'Appio, ma erano stati bloccati dai carabinieri, che recuperarono anche la refurtiva.