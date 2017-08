Sabato 19 Agosto 2017, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti alle ore 15.47 di oggi sono dovuti intervenire, sulle pendici del monte Terminillo, da terra con una squadra «Speleo Alpino Fluviale» e contemporaneamente anche dal cielo con l'elicottero Drago 52, fatto prontamente decollare da Ciampino, a causa di una richiesta di soccorso pervenuta da una ventiquattrenne - E. F. di Roma - che durante una escursione, all'altezza del monte Ritornello, mentre percorreva un sentiero pha perso pericolosamente l'orientamento, finendo su di una via senza uscita.Arrivati in posto i pompieri si mettevano subito all'opera ed una volta localizzata la recuperavano sull'elicottero, verricellandola e riportandola successivamente in una zona in sicurezza