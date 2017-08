Terremoto, Gentiloni: «Fronteggiati eventi eccezionali. Amministrazioni velocizzino i tempi»

«Per una valutazione corretta del lavoro fatto in quest'anno, si deve partire dalla sequenza di eventi sismici di dimensioni davvero senza precendenti, l'accumulo di eventi sismici ha coinvolto 140 comuni colpiti, alcuni centri storici sono stati quasi annientati». Così il premier Paolo Gentiloni parlando di «impegno eccezionale» dello Stato.

«Vasco Errani - ha aggiunto il premier - concluderà il mandato a settembre come previsto e colgo occasione per ringraziarlo, ha fatto davvero un ottimo lavoro».



«Il governo continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento in un sistema che si evolverà con una maggiore responsabilità di Regioni e territori». Ha aggiunto il premier.



Ha poi preso la parola Vasco Arrrani: «Il 9 settembre scade mio contratto, ringrazio Gentiloni e Renzi, con i governi e i premier c'è stato il massimo della collaborazione, era una cosa chiara ed è finita perchè era previsto che il mio ruolo finisse con la scadenza del contratto. È semplice, non ci sono retroscena, figuratevi se a 62 anni mi metto a fare ragionamenti» su poltrone. Così Vasco Errani spiega i motivi della fine del suo impegno come commissario per la ricostruzione post sisma.

Lunedì 21 Agosto 2017, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Inoltre Invito le amministrazioni a velocizzare i tempi».