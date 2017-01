Domenica 1 Gennaio 2017, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 17:31

RIETI - Nuova scossa di terremoto chiaramente avvertita a Rieti, alle ore 16.40. Il nuovo anno non inizia bene sotto il profilo legato al sisma che ha negativamente caratterizzato il 2016.L'epicentro è stato a Rieti,in via Pistignano, zona di Fonte Cottorella, con la magnitudodi 2.0, la profondità 10 chilometri. Scossa avvertita distintamente in città.