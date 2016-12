Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 a Macerata

Lunedì 26 Dicembre 2016, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 22:11

Nessuna tregua nemmeno durante le feste. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia di Macerata alle 19.56, come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Sempre nella stessa zona, si era registrata un evento di magnitudo 2.2 alle 19.41.In precedenza la terra aveva tremato, con una magnitudo 2.9, in provincia dell'Aquila, alle 18.39. Ma durante tutta la giornata le scosse sono state numerose, la più forte di magnitudo 3.2 era stata registrata alle 13.44, sempre in provincia di Macerata, superata per gravità da quella delle 19.56.