Domenica 18 Giugno 2017, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CROCETTA DEL MONTELLO - Era a bordo della sua moto e non è riuscito ad evitare l'impatto contro un'Alfa, centrata dal lato guidatore, e un'altra vettura. Per, 24enne del trevigiano, i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Il violento urto, che non gli ha lasciato scampo, è avvenuto in via D'Annunzio vero le 12.30.Incidente mortale a Crocetta del Montello, vittima un giovane motociclistaDaniele aveva studiato all'Ipsia "Scarpa" di Montebelluna, viveva a Ciano del Montello ed era originario di Valdobbiadene.