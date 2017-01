Terrorismo, «Allerta per attacchi con droni fino al 6 gennaio»: la nota del Viminale diventa virale, procura apre inchiesta

La Procura della repubblica di Udine ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di reato di rivelazione di segreto d'ufficio in merito alla diffusione della nota della Polizia di frontiera di Tarvisio (Udine), con cui era stata diramata alle forze del territorio la comunicazione diffusa il primo gennaio dal Viminale per un possibile attacco terroristico di matrice islamica con droni o auto rubate.Una fotografia della nota ha cominciato a circolare nelle scorse ore in gruppi su WhatsApp, ed è stata ricevuta anche dal cellulare di un ufficiale della Polizia giudiziaria in servizio in Procura, che ha stilato una relazione di servizio e ha dato origine all'indagine. Il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, mantiene il massimo riserbo sull'indagine e non intende chiarire se sia già stato identificato chi ha diffuso l'immagine: «Una volta inviata una foto, un video o un commento, scritto o sonoro - ha affermato oggi - questi escono dalla disponibilità di chi li ha creati e possono essere divulgati con migliaia di canali diversi. Non si può più tornare indietro, e soprattutto l'autore è e rimane identificabile».