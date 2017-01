Sono in corso dalle prime ore di questa mattina perquisizioni in tutto il Lazio nei confronti di sospettati di appartenere a organizzazioni terroristiche. Eseguita dalla polizia una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un presunto affiliato a Ansar Al-Sharia, organizzazione libica considerata legata ad al Qaeda.

Martedì 10 Gennaio 2017, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 09:02

