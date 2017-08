Terry, cucciolo salvato dal terremoto, ora diventerà...

Domenica 20 Agosto 2017, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 17:32

Lo hanno chiamato Terry, diminutivo di terremoto. Era un cucciolo di neanche due mesi quando, alla fine dello scorso ottobre, dopo le devastanti scosse che avevano colpito l'area intorno a Norcia, era stato salvato dal crollo del casolare in cui si trovava, nella frazione di Castelluccio. In quell'occasione la mamma di questo border collie morì schiacciata dalle macerie e il cucciolo fu adottato dai vigili del fuoco che erano intervenuti con i soccorsi.Oggi Terry ha undici mesi e, dopo aver superato le prove attitudinali, ha già iniziato un periodo di addestramento con Luca Bacci, vigile del fuoco ed educatore cinofilo livornese. Il cane, che era stato salvato dai pompieri, curato dall'Enpa e poi assegnato in adozione ai vigili del fuoco livornesi, a breve inizierà a lavorare insieme alle forze dell'ordine impegnate in soccorsi ed emergenze. Si occuperà, quindi, delle operazioni che gli hanno permesso di sopravvivere al sisma.