Tragico rientro dalla giornata di Pasquetta, investito e ucciso da un'auto pirata

Lunedì 17 Aprile 2017, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico rientro dalla giornata di Pasquetta sulle strade pontine. Un uomo è stato investito e ucciso in località Borgo Hermada, a Terracina, da un'auto che poi è fuggita. Il conducente del veicolo è stato comunque rintracciato poco dopo, si era fermato sul ciglio della strada ed era in visibile stato di shock. Adesso si trova negli uffici del commissariato di Polizia di Terracina per accertamenti.L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio sulla Pontina e a quanto sembra l'uomo era in bicicletta sul ciglio della strada quando è stato investito. Traffico bloccato nella zona.Altro grave incidente nel sud pontino, a Scauri, dove si sono scontrate un'auto e una moto. Il conducente di quest'ultima è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia. La centrale operativa dell'Ares 118 di Latina sta coordinando un'altra serie di soccorsi, tra i quali uno nella zona impervia di Campo Soriano - sempre a Terracina - per un giovane caduto in un dirupo. Numerose le chiamate di soccorso anche per traumi da gioco.Il traffico in direzione nord è intenso, sia sulla Pontina sia sulla Flacca, a partire da Gaeta.