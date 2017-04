Lunedì 17 Aprile 2017, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 13:43

Al culmine di una lite con la moglie un cittadino del Sierra Leone ha ferito di striscio con un coltello il cugino che era intervenuto in difesa della donna. È accaduto ieri sera in un'abitazione di via Veiano in zona Trionfale a Roma. Sul posto i carabinieri della compagnia Trionfale che hanno arrestato l'uomo, con precedenti, con le accuse di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia.