Brindisi, la polizia trova 22 chili di tritolo sulla spiaggia dietro a una duna

Domenica 1 Gennaio 2017, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 18:50

Un quantitativo pari a 22 chilogrammi di tritolo è stato trovato in spiaggia, in località Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo (Brindisi), dalla polizia di stato.Il sequestro è stato effettuato questa mattina, a seguito della segnalazione di un passante. Su una spiaggia, dietro una duna di sabbia, un cittadino aveva individuato un sacco contenente dei panetti di colore scuro che avevano destato sospetto. Sul posto gli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi che hanno aperto il pacco e potuto constatare che sui panetti, 114 in tutto da 200 grammi l’uno, vi era la scritta “Tnt”, che sta a indicare il tritolo.Sono quindi sopraggiunti anche i poliziotti della Scientifica e gli artificieri che hanno provveduto alla rimozione dell’esplosivo. Sono in corso indagini per risalire alla provenienza dello stesso. Agli inizi di dicembre, nella stessa zona, furono trovati 21 chili di tritolo.