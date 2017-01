Pescara, inquilino non paga affitto e uccide a coltellate la padrona di casa

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 22:39

Non paga l'affitto e uccide la padrona di casa che gli chiedeva i soldi. E' successo nel pomeriggio a Francavilla, comune contiguo a Pescara. A quanto risulta la donna sarebbe stata accoltellata. L'assassino avrebbe poi tentato di nascondere il corpo in un sottoscala. Indagano i carabinieri.L'omicidio al culmine di una lite scoppiata, probabilmente, perché l'uomo non pagava l'affitto di casa da mesi. Il tutto sarebbe sarebbe avvenuta davanti all'abitazione dell'assassino, che in un impeto d'ira avrebbe accoltellato la donna. La vittima è Monia Di Domenico, una 45enne di Pescara, proprietaria dell'appartamento dato in locazione a Giovanni Iacone, 48 anni, attualmente in stato di fermo.Secondo quanto trapela, Monia Di Domenico, psichiatra, prima sarebbe stata colpita con un sasso in testa. Quindi l'aggressore l'avrebbe sgozzata con una lunga scheggia di vetro.