Sabato 24 Dicembre 2016, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attorno al suo letto all’ospedale San Gerardo di Monza c’è un gran via vai. Amici, colleghi, sindaco, assessori. L’agente scelto Christian Movio è stato operato da poco, gli hanno estratto dalla spalla il proiettile della calibro 22 di Anis Amri. Tanta notorietà lo imbarazza, non vuole sentire parlare di eroismo: «Ho fatto solo il mio dovere di servitore dello Stato e chiunque al mio posto avrebbe fatto lo stesso». Come il suo compagno di pattuglia Luca Scatà, 29 anni, agente in prova da nove mesi: ha avuto la prontezza di gettarsi a terra quando il tunisino ha sparato e lo ha colpito prima che potesse uccidere entrambi.In una notte sono passati da semplici poliziotti a orgoglio per l’Italia, come scandisce il ministro dell’Interno Marco Minniti. Eroi con nomi, cognomi e volti che poche ore dopo la sparatoria tutto il mondo conosceva: Minniti li ha citati in conferenza stampa, il premier Paolo Gentiloni ha rilanciato su twitter. Eppure già alle 7,30 del mattino il capo della Polizia Franco Gabrielli inviava a prefetti e questori una circolare di poche righe con la quale invitava il personale impegnato sul territorio alla «massima attenzione» poiché «non si possono escludere azioni ritorsive» sia nei confronti dei poliziotti sia verso tutti coloro che indossano una divisa.Parole che non servono a placare le polemiche. «L’Isis ringrazia Gentiloni per aver divulgato nome e cognome degli agenti. Cortesemente se può favorire l’indirizzo preciso, grazie», è uno dei post al suo post in risposta a Gentiloni e al Viminale. «Presidente, sbagliato dire i loro nomi, adesso chi li proteggerà dalle eventuali ritorsioni che potrebbero ricevere?». E ancora: «Questo è il Paese che pixella le manette delle persone arrestate ma rende pubbliche le foto di due agenti». Irritazione anche dal Coisp, uno dei sindacati di Polizia. «E’ stata una follia rendere noti i nomi - scrive il segretario Franco Maccari - Si sarebbe dovuta tutelare la loro identità, così come avviene per i militari impegnati all’estero nelle attività di contrasto al terrorismo».