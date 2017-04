Umbertide, scoppia lite fra due gruppi, un uomo prende la pistola e spara: un ferito

Domenica 16 Aprile 2017, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UMBERTIDE - Dalle male parole ai colpi di pistola. Una violenta discussione fra stranieri, scoppiata a quanto sembra per motivi familiari, si è conclusa con un ferito. Via Alfonsine, zona residenziale ma defilata di Umbertide, sabato intorno alle 22,30. Due gruppi di albanesi si affrontano per un chiarimento, richiesto da probabili insulti volati fra clan opposti. All’improvviso un ragazzo di 24 anni, residente in centro storico, tira fuori un revolver e preme il grilletto 4-5 volte.Le pallottole colpiscono al piede un 36enne, abitante in Emilia Romagna, con parenti che vivono in città. Mentre il ferito viene soccorso e trasportato dal 118 a Città di Castello, iniziano le indagini, svolte in collaborazione da una pattuglia della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Città di Castello, e dai carabinieri della stazione locale. Proprio la conoscenza del territorio di questi ultimi è risultata decisiva per rintracciare e fermare quello che viene ritenuto lo sparatore. Le indagini proseguono a cura del Commissariato tifernate e della Mobile perugina per fare completa luce sull’episodio dai tanti lati ancora oscuri.