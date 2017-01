Roma, uomo travolto da tir mentre aiuta un cliente a fare manovra

Martedì 10 Gennaio 2017, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 09:57

Dramma a Velletri (Roma), dove un uomo di 57 anni è grave dopo essere stato investito da un tir. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Appia sud, al km 50. L'uomo è stato travolto mentre stava aiutando a fare manovra un camion in uscita dalla propria autocarrozzeria.(foto Luciano Sciurba)La strada in quel tratto è buia e stretta, il guidatore del tir non lo ha visto e l'ha investito in pieno facendolo volare per diversi metri. Il carrozziere, Stefano Buzzoni, si trova ora ricoverato presso il policlinico Umberto 1° di Roma in condizioni molto gravi, arrivato ieri sera, dopo un primo controllo presso il pronto soccorso dell'ospedale di Velletri.Sul posto per i rilievi sono andati gli agenti della polizia stradale di Albano. Per l'investitore, un cittadino romeno di 46 anni, è scattata la denuncia per lesioni stradali gravi. La strada è stata chiusa a senso unico alternato fino alle prime ore della notte, con ripercussioni sul traffico in direzione Latina e Roma.