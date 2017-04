Proclamato il Borgo dei Borghi 2017: è in Friuli il più bello d'Italia

«Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso per questa vittoria di Venzone, che si è aggiudicata la sfida tra i borghi più belli d'Italia. Anch'io ne sono personalmente felice». È il commento della presidente del Friuli Venezia giulia, Debora Serracchiani, alla notizia che la cittadina medievale friulana, ricostruita «pietra su pietra» dopo il terremoto del 1976, è stata proclamata il borgo più bello d'Italia del 2017.

Lunedì 17 Aprile 2017, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENZONE (Udine) -è stato proclamato ilnel corso della puntata finale di, il programma di Rai Tre che ha messo in competizione venti località italiane, una per ogni regione. Ha vinto la concorrenza di Arquà Petrarca (Padova) e Conca dei Marini (Salerno).La cittadina si caratterizza per lo storico duomo che, in seguito al terribile terremoto del 1976, è stato completamente ricostruito ricollocando le stesse pietre. Il borgo è diventato l'esempio della ricostruzione in tutta Italia.